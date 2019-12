Slachtoffers begrijpen niets van het spoor van vernielingen dat onbekenden door Ede trokken

De auto stond naast het huis, de bewoners zelf hadden nog niets gezien. ,,Ik vind het diep triest dat mensen dit doen. Als ze nu nog een doel hadden, maar we missen niks. Het is vernielen om het vernielen.”



Vernielzucht

De ruit van de wagen van Klarenbeek is inmiddels gerepareerd. Om de hoek, in de Rozenlaan, staat een bruine Kia die nog wel de sporen toont van de vernielzucht in het weekeinde. Het raam aan de bestuurderszijde is met plastic en tape afgeplakt.



,,Mijn zoon ging vrijdagavond om elf uur weg. Toen hij om twee uur thuis kwam, zag hij dat de ruit eruit lag”, zegt eigenaresse Gul van de Burgt. Aan de buitenzijde van haar huis hangt een camera.



,,Ik heb de beelden bekeken, maar mijn auto staat net buiten beeld. Rond het tijdstip waarop het gebeurd is, zie ik een paar auto’s door de straat rijden en een grote groep fietsers.”



Van de Burgt noemt het ‘zonde’. ,,Blijf gewoon van andermans spullen af. Gelukkig zijn wij goed verzekerd.”