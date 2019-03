Slokker erkent fouten, belooft ‘diepgaand onderzoek’ naar klachten over omstreden prefab-woningen

De hele week lang gratis compost in de Vallei

10:29 EDE Afval brengen, compost halen. Deze hele week krijgen bezoekers van de brengstations in Ede, Veenendaal en Wageningen een gratis zak compost mee. En daar hoeven ze niet eens afval voor mee te brengen, alleen de plaatselijke afvalpas tonen. Bezoekers krijgen zelfs een tweede zak compost gratis wanneer ze ook textiel of apparaten in komen leveren.