Sluiting Hoenderloo Groep slaat in als een bom bij jongeren: ‘Nu moet ik weer weg, ik hunker naar rust’

Jeugdzorg­in­stel­ling Hoenderloo Groep dicht na fouten en financiële problemen

2 december Jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep -inclusief locatie Deelen- gaat dicht. Dat maakt overkoepelende zorginstelling Pluryn, die meerdere grote vestigingen heeft in de Stedendriehoek, vandaag bekend. ‘Pluryn is zich er zeer van bewust dat dit ingrijpend nieuws is voor jongeren, hun familie/verwanten, onze medewerkers en iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg op deze locatie', laat de instelling weten.