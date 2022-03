Snel meer laadpalen langs openbare weg in Ede: ‘Elektrisch rijden neemt alleen maar toe’

,,Het is een goede zaak om op zaken vooruit te lopen”, zegt wethouder Jan Pieter van der Schans. ,,Die versnelling is hoognodig. Elektrisch rijden neemt de komende jaren alleen maar toe. Niet alleen in Ede maar overal zien we dit gebeuren. Niet voor niets deden 67 van in totaal 77 gemeenten in Gelderland en Overijssel mee aan deze aanbesteding.”