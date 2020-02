Snelkraak bij Albert Heijn in Ede: grote hoeveelheid tabak gestolen

De ‘echte juf van vroeger’ is wel klaar met alle extra administra­tie

9:10 EDE - ‘Moederkloek’ juf Lida van den Berg neemt na veertig jaar lesgeven afscheid van de Veldhuizerschool in Ede. Een afscheid met een traan: ,,Ik vind het mooi dat ik een plek in hun leven mocht hebben.” En met een zucht van verlichting, want de werkdruk in het onderwijs is erg hoog.