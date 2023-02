Snelroute van Ede naar Wageningen krijgt nu een gezicht in Bennekom

Betonnen platen

Een pad van circa 300 meter, met lichtrood gekleurde betonen platen, is neergelegd. Zo blijft het er straks ook uitzien. Er wordt geen laag asfalt overheen gelegd. ,,Dit beton is hergebruikt, er worden nog wel markeringen aangebracht”, zegt een woordvoerder van de gemeente Ede.

Volgende week begint de reconstructie van het meest westelijke deel van de Kierkamperweg. Dan is deze nu nog met borden aangegeven omleidingsroute richting NS-station Ede-Wageningen ook niet langer bruikbaar.

We wilden niet nog twaalf maanden langer wachten met de snelfiets­rou­te

,,Die borden zullen dit weekeinde verdwijnen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Ede . ,,De druk op de wel toegankelijke wegen kan iets verder toenemen. We moeten zien in hoeverre de situatie verandert met ingang van maandag 6 februari.”

Kierkamperweg dicht tot eind maart

Door de aanleg van de Parklaan (klaar medio 2024) is Ede nu lastiger bereikbaar uit zuidelijke richting, met name voor gemotoriseerd verkeer. Nu is ook de Kierkamperweg tot 31 maart dicht.