Sonja is blij met snelle vervanging van haar uitgebrande auto: ‘Eerst ga ik met Mike op bezoek bij zijn vader in het verzorgingshuis’

Geen tbs voor agressieve man (30) die stel in Sonsbeek­park bedreigde

Een 30-jarige man die op 22 maart vorig jaar in het Sonsbeekpark in Arnhem een stel bedreigde en beledigde, krijgt geen straf omdat de rechtbank oordeelt dat hij destijds volledig ontoerekeningsvatbaar was. Daarom volgt ontslag van alle rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog tbs met voorwaarden.