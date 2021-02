Spoedoverleg over gaten in snelwegen: asfaltexperts Rijkswaterstaat vanmiddag bijeen

In de regio zijn onder meer op de A1 (Apeldoorn), de A30 (Ede) en de A50 (Arnhem) grote gaten gevallen in het asfalt als gevolg van het winterweer. Doordat water in poriën en scheuren in het asfalt loopt en dat bevriest, brokkelt het asfalt af. Vervolgens rijden auto's en vrachtwagens het asfalt er uit en ontstaan er gaten.



Wanneer de gaten in het wegdek te groot zijn sluit Rijkswaterstaat rijstroken af. Dat was volgens de ANWB vanochtend het geval op A1 (Apeldoorn richting Amsterdam), waar zelfs twee rijstroken dicht gingen. Ook op onder meer de A15, A16, A27, A50 en A58 zijn rijstroken afgesloten.