Sportfanaten én wandelaars werken zich in het zweet op de nieuwe bootcamproute op Sportpark De Peppel in Ede

Aannemer bouwplaats waar kleuter om het leven kwam krijgt boete: ‘Niets gedaan om te voorkomen dat blokken omvielen’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de hoofdaannemer die verantwoordelijk was voor de bouwplaats in Ederveen waar in 2020 een jongetje van 5 jaar om het leven kwam, een boete opgelegd van 20.000 euro.

5 april