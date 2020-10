Spreekuur politie terug om intimidatie in de Edese wijk Veldhuizen aan te pakken

Verplicht een medisch mondkapje voor iedereen in ziekenhuis Gelderse Vallei

2 oktober EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is gisteren begonnen met het uitdelen van mondkapjes aan iedereen die naar binnen wil. Bezoekers hebben daarbij geen keus, het is verplicht. Vorige week besloot het ziekenhuis tot de maatregel, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland in rap tempo oploopt.