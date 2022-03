Spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen zijn ondergebracht

,,We merken dat er veel vragen zijn’’, stelt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk, ,,over zorg, onderwijs en werk bijvoorbeeld. We hebben nu op de grotere opvanglocaties zoals Harskamp in Ede al een helpdesk, maar willen ook apart voor de groep die bij gastgezinnen is ondergebracht wat doen.’’



Vluchtelingenwerk heeft al een website in de lucht waarop al veel informatie is te vinden, refugeehelp.nl, onder in het Oekraïens. ,,Daar staat in principe alles wel op. Maar je merkt dat er toch nog veel vragen zijn.’’