Spreeuwen geven vliegshow weg in Ede

‘Vink vervoerde alleen grond naar de Enkawijk’

7:30 EDE - De berichtgeving rond de vervuilde grond die het Barneveldse bedrijf Vink her en der stortte, heeft in Ede voor menig gefronste wenkbrauw geleid. Want de vrachtwagens van Vink zijn in de afgelopen jaren ook veelvuldig in de Enkawijk gesignaleerd.