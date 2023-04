Station Ede-Noord bestaat niet, maar staat wel op de nieuwe trein van Keolis: ‘Een foutje’

indebuurt.nl Boekhande­laar Frits Hardeman: 'Het lijkt erop dat mensen een fysieke winkel weer meer waarderen'

Frits Hardeman was pas 18 jaar toen hij een christelijke boekwinkel opende aan de Brouwerstraat in Ede. Tegenwoordig zit hij aan het Maandereind en viert hij dit jaar zijn veertigjarig winkeljubileum. “Ik was altijd met mijn neus in de boeken te vinden en ik las alles wat ik te pakken kon krijgen, zelfs in mijn tienertijd.”