Steeds meer ‘buitenslapers’ in Edese bossen na sluiting van de noodopvang

In de vergaarbak van het Edese orkest Cumquisque is iedereen welkom: ‘zelfs de panfluit’

11:55 EDE - Het Edese orkest Cumquisque; volgens dirigent Wilna Sierksma is het een beetje een vergaarbak, waar het plezier in muziek maken voorop staat. ,,Bij ons is een panfluit wel welkom.”