Steeds meer Edenaren: zoveel inwoners telt de gemeente nu

Voetbal Arnhem e.o. DUNO-SC Bemmel, VDZ-SML en Eldenia-Jon­ge Kracht in eerste weekeinde

De ‘grote’ aftrap van de amateurvoetbalcompetitie bevat in de regio Arnhem meteen een aantal knallers. DUNO ontvangt op zaterdag 23 september in de eerste klasse G Sportclub Bemmel. Een dag later staat de stadsderby tussen VDZ en SML op het programma in 3B en krijgt Eldenia in 3C buurman Jonge Kracht op bezoek.