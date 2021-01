Steeds meer onnodig dierenleed: 'Houd je hond aan de lijn!’

Myrthe verloor haar moeder door een fatale val met de fiets, nu pleit ze voor een helm: ‘Het kan heel veel leed voorkomen’

18 januari EDE - Als ze een fietshelm had gedragen, was de moeder van Myrthe Boss er mogelijk nog geweest. Die gedachte zorgt ervoor dat Boss, neuroloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei, nu vurig pleit voor een helm op de fiets. Zeker bij e-bikers, ouderen en jonge kinderen.