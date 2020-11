Stef Bos is populairder dan ooit: ‘Het gaat niet om de aandacht en het applaus, maar om de schoonheid’

Stef Bos is voor interviews in zijn geboorteplaats Veenendaal en dat gebeurt niet zo vaak. ,,Sinds het overlijden van mijn vader in 2014, kom ik hier nog maar weinig. Ik zei toen tegen mijn broer dat de navelstreng een beetje werd doorgeknipt”, vertelt de zanger, die tegenwoordig deels in Vlaanderen en deels in Zuid-Afrika woont. Toch speelt de omgeving waar hij opgroeide altijd een rol in zijn leven.