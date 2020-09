Stel dat oma berooid achterliet: ‘Oma wilde geen rechtszaak tegen kleindochter’

Mooi weer: zwembad De Peppel in Ede extra open

14 september EDE - Liefhebbers van zwemmen in de buitenlucht kunnen van maandag tot en met woensdag terecht in zwembad De Peppel in Ede. Het buitenbad van De Peppel was eigenlijk al vanaf 1 september dicht, maar het mooie weer is aanleiding om weer open te gaan.