Sterrenkok Wicher had de pech dat een zeldzame kanker hem uitkoos: ‘Gek dat hij bleef leven’

,,In december 2008 was Wicher verkouden, hoesten en zo’’, vertelt Saskia Löhr (59). ,,Maar het is hier in die maand altijd gigantisch druk.’’ Hier is sterrenrestaurant Het Koetshuis in Bennekom. Chefkok Wicher en zijn vrouw Saskia zijn er samen eigenaar. ,,Hij hoestte ook bloed, dus ik zei: Het wordt tijd dat je naar de dokter gaat.’’ Zelf denken ze aan longontsteking, eenmaal in de medische molen komt de diagnose longkanker. ,,Wicher kreeg het steeds benauwder.’’ Een chemokuur en bestralingen doen hun werk. ,,Hij knapte zienderogen op. Dus we dachten: dat gaat de goede kant op.’’

Iedere keer weer ergens een tumor

Het ziekenhuis in Ede, waar Wicher onder behandeling was, verwijst hem door naar de specialisten van het Radboudumc in Nijmegen. Er is twijfel of er nog tumorweefsel in zijn long aanwezig is. Daar blijkt op dat moment geen sprake van, maar een jaar later wel: in zijn lies. ,,Opnieuw aan de chemo, er volgde een periode waarin er iedere keer weer ergens een tumor terugkwam.’’



Opmerkelijk en niet echt verklaarbaar. ,,En het was ook gek dat hij bleef leven. Na drieënhalf jaar was hij eigenlijk nog een blakend gezond persoon, als je hem zag.’’



Uiteindelijk belandt wat tumorweefsel bij een patholoog in Groningen. Die er uiteindelijk het dossier van 1994 bij pakt. ,,Wicher had toen een knobbel bij zijn verstandskiezen. Die hebben ze destijds weggehaald en wij wisten niet beter dan dat die knobbel goedaardig was. Hij is nog vijf jaar onder controle geweest, en die controles bestonden vooral uit vragen over hoe hij zich voelde en of er nergens anders tumoren waren. Maar dat was niet zo.’’