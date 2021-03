Stoffelijk overschot van man gevonden op camping in Lunteren

Geschiede­nis met een zwartgebla­kerd randje: nu scouting­groep Pieter Mauritz 75 jaar bestaat, ziet tijdcapsu­le het licht

28 februari EDE - Leden keken er vaak nieuwsgierig naar: het mysterieuze metalen kistje dat is ingemetseld boven de open haard in hun clubhuis. Op een kleine koperen plaquette die het kluisje deels bedekt staat de tekst ‘tijdcapsule A, niet openen voor 23-2-2021'. Hoog tijd dus om de boel open te breken en eindelijk te bekijken wat 25 jaar lang verborgen is gebleven.