Stoppen een van de scenario's voor World Food Experience: ‘Eind juni duidelijkheid’

met video Edese kunste­naars krijgen ateliers en expositie­ruim­te in oude portierslo­ge: ‘Grote behoefte aan’

Met een paar ferme klappen op een symbolisch tussenmuurtje gaf de Edese wethouder cultuur Karin Bijl woensdagmiddag het al net zo symbolische startsein voor de verbouwing van Gebouw 120 in Ede. Als alles volgens plan verloopt, is het in de loop van dit jaar omgetoverd in een plek waar kunstenaars een atelier kunnen vinden en hun werken tentoonstellen.

17:41