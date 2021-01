Stormloop op ‘supervriezers’ voor Pfizer-vaccin, en ze komen gewoon uit Ede

Het vaccin van Pfizer-Biontech is één van de vaccins tegen het coronavirus dat in ons land gebruikt wordt. Het lastige aan dit vaccin is dat het alleen langere tijd goed blijft als die bij minstens -70 graden worden bewaard.

,,Pfizer had ons wel even mogen bellen van tevoren’’, grapt commercieel directeur Michel Keizer van Scala Scientific uit Ede. ,,Dan hadden we er op kunnen anticiperen, maar nu zijn we volledig uitverkocht.’’ Keizer laat de bijna lege magazijnen zien waar normaal zo’n honderd vriezers kunnen staan. ,,We hebben vijf keer meer van dit soort vriezers verkocht dan dat we normaal doen.’’