Straatrover die 90-jarige vrouw op klaarlichte dag beroofde opgepakt

Riolerings­wa­ter is vijver in Lunteren ingelopen: vissen massaal vergiftigd

13 augustus LUNTEREN - Na de heftige regenbui die afgelopen week dinsdag over Barneveld en Lunteren raasde werden veel vissen aan de Reeënlaan in Lunteren dood aangetroffen. Door de heftige regenbui liep echter een groot deel van het rioleringswater over de nabijgelegen weg, de vijver in.