Streefbedrag van 125.000 euro voor operatie van Eva is nu al bijeen, Anne is op de helft

Alle drie liggen ze hele dagen op bed en kunnen ze niets. Hun enige hoop is een operatie waarbij de bovenste nekwervels worden vastgezet aan hun schedel. Dat is een operatie die wel in Nederland wordt uitgevoerd maar niet bij mensen met CCI/AAI. Er is maar één arts in Europa die deze operatie wel uitvoert bij patiënten zoals Eva, Anne en Ilona en dat is dokter Gilete in Barcelona.



Echter, de zorgverzekering vergoedt de operatie niet. Voor alle drie is een crowdfundingsactie opgezet om de operatie in Barcelona te kunnen betalen.