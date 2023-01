Streep door Kiss & Ride basisschool De Ontdekking, zorg over autoverkeer in ENKA-wijk blijft

Twee jaar geleden riep de schoolpleincommissie van De Ontdekking ouders, hun kinderen en personeel op zoveel mogelijk de afstand van huis naar het schoolgebouw wandelend of met de fiets of bakfiets te overbruggen. Bij het experiment hielden surveillerende ouders rondom openings- en sluitingstijdens van de school de verkeerssituatie rondom de Sterkerij in de gaten.

,,Dat is hartstikke goed gegaan”, zegt Marco te Brömmelstroet namens de inmiddels opgedoekte schoolpleincommissie. ,,Heel veel mensen hebben er gehoor aan gegeven de auto thuis te laten en blijven dat gelukkig ook doen. Daar zijn we trots op. Willen we dat het over tien of twintig jaar nog altijd functioneert, moet je nu wel de vinger aan de pols houden.”