‘Stroomhuisje’ voor de Valleilijn is na ruim drie jaar eindelijk klaar

De komst van het onderstation heeft heel wat voeten in aarde gehad in de afgelopen jaren. ProRail had aanvankelijk het plan om het gebouw neer te zetten in de Spoorstraat in het centrum van het dorp, niet ver van het station. Het zou op geen enkele andere plek kunnen, was begin 2019 het verhaal. De historische vereniging Oud-Lunteren kwam als eerste in het geweer tegen de voorgenomen bouw van het onderstation. Later volgden omwonenden die niet zaten te wachten op een enorm ‘koekblik’ voor hun deur.