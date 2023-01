Studenten die in Ede worstelen met energierekening krijgen geld

Studenten in Ede die worstelen met een hoge energierekening kunnen vanaf 16 januari een beroep doen op de gemeente Ede. Zij gaan de studenten een energietoeslag betalen. Die regeling is er al voor huishoudens met een laag inkomen, maar nu kunnen ook studenten er gebruik van maken.

,,Nu duidelijk is geworden dat het Rijk geen alternatief biedt voor studenten, heeft de gemeente Ede een eigen regeling vastgesteld waarmee we studenten in deze lastige tijd alsnog een steuntje in de rug willen geven”, aldus wethouder Karin Bijl.

De regeling is bedoeld voor studenten die uitwonend zijn en in de gemeente Ede wonen. Het gaat zowel om wo-, hbo- als mbo-studenten. Bijl: ,,We zien dat ook zij te maken hebben met een hoge energierekening terwijl een groot deel van hen moet zien rond te komen van een laag inkomen. Met de regeling komen we deze jongeren een stukje tegemoet tijdens hun studietijd, waarbij we rekening houden met verschillen in woonsituatie en energieverbruik.”

Eenmalige toeslag

Studenten die op kamers wonen kunnen 500 euro aan eenmalige toeslag krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen. Zo moet het inkomen minder zijn dan 130 procent van de bijstandsnorm en moet de student weinig eigen vermogen hebben. Studenten die een meerkamerwoning hebben, kunnen 1300 euro tegemoet zien. Vanaf 16 januari kunnen de studenten een aanvraag indienen bij de gemeente.

Meer informatie via ede.nl/energietoeslag

Wageningen helpt ook bij nood

Studentenstad Wageningen heeft studenten die in financiële problemen komen vanwege de torenhoge energierekening, toegezegd dat ze zich in dergelijke gevallen bij de gemeente kunnen melden. Een bedrag dat ze kunnen krijgen is niet bekend.

Veel van de meer dan tienduizend Wageningse studenten wonen in een van de complexen van studentenhuisvester Idealis. De woningcorporatie kondigde eind vorig jaar aan dat de energietarieven voor haar huurders per 1 januari met gemiddeld 71 euro per maand omhoog gaan. Dat is een stijging van 127 procent vergeleken wat ze tot en met 31 december betaalden aan elektriciteit en gas.

Hard gelag

Idealis zegt niet onder de prijsverhoging uit te kunnen komen, hoewel ze erkent dat het voor veel studenten een hard financieel gelag is. ,,Zeker omdat de compensatieregelingen zoals het prijsplafond, de energietoeslag en energiecompensatie voor het grootste deel van de huurders van Idealis niet van toepassing zijn", sprak Hellen Albers, woordvoerder van Idealis, eerder. ,,Studenten hebben natuurlijk geen grote beurs. Wat ons betreft komt er snel een regeling voor hen om deze kosten het hoofd te bieden.”

Samen met andere studentenhuisvesters is Idealis een lobby gestart om politiek Den Haag ervan te overtuigen ook studenten te compenseren.

