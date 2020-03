Supermarkten in Edese dorpen blijven zondag gewoon dicht; veel winkels Ede-stad langer open

Kamperen op Veluwe en in de Achterhoek voorlopig nauwelijks toegestaan

26 maart Campings en recreatieparken op de Veluwe en in de Achterhoek zitten de komende weken nagenoeg op slot. Zodra er sprake is van gedeelde toiletten of andere gezamenlijke voorzieningen is verblijf verboden, in elk geval tot en met 6 april.