Swapfiets wil ook Ede en Wageningen veroveren

EDE/WAGENINGEN - De Swapfiets, een huurfiets met een kenmerkende blauwe voorband, is over enkele dagen in Wageningen en Ede verkrijgbaar. In andere steden is het rijwiel mateloos populair. Ook hier wil Swapfiets straks ongeveer 2.000 exemplaren hebben rondrijden.

Vanaf 17 augustus kunnen inwoners van Ede en Wageningen een Swapfiets huren. ,,We openen eerst een pop-up store in het voormalige pand van de Duthler aan de Stadsbrink in Wageningen. Dan stellen we een vrachtwagenlading van 200 fietsen beschikbaar’’, vertelt woordvoerder Steven Uitentuis van Swapfiets.

Na enkele maanden wil het bedrijf naar een vaste locatie verhuizen. ,,Ons doel is dat er uiteindelijk tussen de 1.000 en 2.000 exemplaren rondrijden. Maar hoe lang dat gaat duren, durf ik niet te zeggen.’’

De Swapfiets is een robuuste omafiets zonder versnellingen. Voor 15 euro per maand kunnen mensen het rijwiel lenen. Studenten krijgen 3 euro korting op dat bedrag. De fiets is verkrijgbaar in meerdere kleuren, maar heeft altijd de kenmerkende blauwe voorband.

Service

Gebruikers krijgen voor dat bedrag ook service aan huis. Schade aan de fiets kan op Whatsapp gemeld worden. Vervolgens komt, afhankelijk van de schade, zo snel mogelijk een monteur langs. Is de fiets stuk? Dan komt het bedrijf 'm omruilen voor een nieuwe. Wordt de fiets gestolen, dan betaalt de gebruiker slechts 30 euro onkosten, mits de fiets aantoonbaar op slot stond.

Vooral voor studenten blijkt het een uitkomst te zijn. De 144 euro per jaar, is voor velen het geld waard. ,,Mijn oude studentenfiets is vorig jaar gejat. Het geld voor een nieuwe plus de kosten van alle reparaties kwam wel tegen de 200 euro aan. Nu heb ik voor minder geld gewoon een degelijke fiets’’, aldus studente Romy Janssen (21) uit Nijmegen.

Luxere versie

Een fiets zonder versnellingen, werkt dat wel in de heuvelachtige omgeving? ,,Er zijn genoeg mensen die rond fietsen zonder versnellingen en geen Swapfiets hebben’’, werpt Uitentuis tegen. ,,Daarnaast komt binnen enkele maanden ook de luxere versie, met versnellingen, ook naar Wageningen.’’