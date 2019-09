Taakstraf voor ontvoering van bewoner Groot Batelaar in Lunteren

LUNTEREN - Een groep jongens uit Lunteren heeft in 2017 een bewoner van Groot-Batelaar in Lunteren van de straat geplukt, in de kofferbak gedrukt en bij zijn woonplaats afgeleverd. De wooninstelling voor onder meer verslaafden zorgde destijds voor flink veel gedoe in de buurt. ,,Als de gemeente en de politie niks doen, doen wij het wel.”