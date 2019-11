Tachtig boeren demonstreren bij bijeenkomst over dierenrechten in Ede

Roep om opvang voor dakloze bosslapers in Ede: ‘Sommigen slapen al twintig jaar buiten’

14:04 EDE - Ede moet een permanente oplossing realiseren voor de opvang van daklozen die nu in de Edese bossen leven. Dat was een brede oproep vanuit de Edes gemeenteraad donderdagavond. Voorlopig komt er alleen een tijdelijke nachtopvang in de komende winter.