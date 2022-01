Tankwagen rijdt in mist achterop bestelwagens op snelweg A30: 3 gewonden, van wie 1 kritiek

De weg lag daarna bezaaid met brokstukken en werd in de richting Barneveld uren afgesloten voor hulpverlening en berging van de betrokken voertuigen. De bestuurder van de tankauto is aangehouden voor betrokkenheid bij het verkeersongeval. Hij wordt over de toedracht gehoord op het politiebureau.

Vrachtwagen raakt twee bestelwagens

Kennelijk is er sprake van meerdere aanrijdingen. Bij een daarvan zou het helemaal mis zijn gegaan toen een vrachtwagen inreed op een daarvoor rijdende bestelwagen, die vervolgens een tweede bestelbus raakte.



De inzittenden van het eerste busje raakten gewond, een van hen is in kritieke toestand naar het UMC in Utrecht gebracht. De andere gewonde is naar het ziekenhuis in Ede overgebracht voor behandeling. Ook een inzittende van het tweede bestelbusje raakte gewond, aldus de politie.



De snelweg was uren dicht in de richting Barneveld, verkeer moest omrijden via de A12, de A27 en de A28.