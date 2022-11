Taxibus vol schoolkinderen botst tegen huis na onwelwording chauffeur: ‘Gelukkig ging het busje niet heel hard’

Dierenambu­lan­ces willen minder druk voor vrijwilli­gers; wervingsac­ties chauffeurs en telefonis­ten

De twee dierenambulancediensten in de regio Vallei houden acties om extra vrijwilligers te werven. Het wordt lastiger om voor de onregelmatige tijden medewerkers te vinden. De zorg voor dieren in nood is niet in gevaar, zeggen vertegenwoordigers van beide organisaties.

12 november