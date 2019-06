Technova College wil WEpod tweede leven geven

Video Bennekomse band The Coinciden­ces: ‘born Dutch, Irish by heart’

5 juni BENNEKOM - De Bennekomse band The Coincidences bracht onlangs zijn eerste cd uit en speelde op het festival Keltfest. Ierse 'jigs and reels', liedjes met Schotse of Keltische invloeden, ballads en traditionele en moderne folkrock behoren tot het repertoire van de band.