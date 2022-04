Theehuis bij landgoed gaat op rolletjes naar nieuwe bestemming, elf meter westwaarts

Druk aan het werk om het theehuis tien meter op te schuiven: ‘Op wieltjes naar nieuwe plek gerold’

Er wordt hard gewerkt in en rondom het theehuis, dat ligt aan de Edeseweg tegenover de ingang van Kasteel Hoekelum in Bennekom. Wie door het open raam naar binnen kijkt, ziet dat de aannemer deze weer druk in de weer is. Zelfs met een mini-graafmachine.

18 februari