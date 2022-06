Tien arrestaties na heftige boerenprotesten: ‘Poging doodslag en banden lek gestoken’

Dreigend

Politiechef Janny Knol van het district Oost-Nederland zegt dat het is onacceptabel is hoe op sommige plaatsen politiemensen zijn belaagd en in het nauw zijn gedreven.



,,In sommige situaties voelden collega’s zich zelfs genoodzaakt om op de noodknop te drukken. We respecteren dat boeren willen demonstreren, dat is een grondrecht. Maar zodra er grenzen worden overschreden, treden we op”, zegt Knol.



Ze verwacht nog meer arrestaties aan de hand van het herkenbare beeldmateriaal. ,,Dus als je gisteravond niet bent aangehouden, betekent dat niet dat je hiermee wegkomt. Ook zullen we de schade verhalen die aan politievoertuigen is aangericht.”