Tienermeisje overleden na aanrijding met motorrijder in Barneveld

Schoofs zet fraaie reeks voort

9 mei EDE - Bibiane Schoofs steekt op het ITF-toernooi van Cagnes-sur-Mer in blakende vorm. De Edese liet haar verrassende zege op de Duitse Carina Witthoeft volgen door een overwinning op de Kroatische Danka Kovinic, die haar onlangs in Istanbul nog de baas was.