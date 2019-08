Tieners uit Ede en Bennekom ruim drie maanden langer vast om online wapenhandel

UPDATE Burgemees­ter Ede beslist later over sluiten van pand drugslab aan Ottostraat

11:42 EDE - De vraag of de burgemeester van Ede het bedrijfspand aan de Ottostraat waar deze week een drugslaboratorium is aangetroffen voor bepaalde tijd zal sluiten, blijft nog even onbeantwoord. Burgemeester René Verhulst laat desgevraagd weten eerst de ontmanteling van het grote drugslab af te willen wachten.