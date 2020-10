Tientallen jongeren in Ede belagen winkeliers met vuurwerk: ‘De maat is vol’

Verdachte van doden Shelley (22) uit Ede naar Pieter Baan Centrum

5 oktober ARNHEM/ EDE - Tonnie E., de 23-jarige Edenaar die verdacht wordt van de moord op Shelley Bosch, is voor psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gestuurd. Dat bleek maandagmorgen in de rechtbank in Arnhem, waar een pro-forma zitting voor de rechter was.