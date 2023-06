Tijd voor een horecabezoek! Deze Edese terrassen staan in de Terras Top 100

indebuurt.nl Jammie! Op deze plekken in Veenendaal pluk je gratis appels en peren

Zin in een appel of peer als tussendoortje? Je scoort ze heel makkelijk tijdens je wandeling zonder dat je een supermarkt hoeft te zoeken. Op meerdere plekken in Veenendaal staan fruitbomen waar je gratis een appel of peer van kunt plukken. Lekker én gezond!