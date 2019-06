Toch veel toeloop bij door de harde wind afgeslankt schaapscheerdersfeest in Ede

Een dikke 10 van Kindercol­le­ge Ede

7 juni EDE - Vuurwerk, meedoen in het Edese Sinterklaasjournaal en meerijden met de Reutemeteut in Lunteren: zomaar wat hoogtepunten van het eerste jaar van het kindercollege in Ede. En het bevalt zo goed dat ze er nog een jaar aan vastknopen: ,,Ik geef dit jaar een dikke 10, het was leuk.’’