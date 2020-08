Toekomst Valleilijn onzeker door corona: geen vervoerder durft het aan

Fel pleidooi voor recreatie­plas in Ede: ‘Het is toch te gek voor woorden dat er hier geen is’

14 augustus EDE - Het is toch te gek voor woorden dat een gemeente als Ede - met 115.000 inwoners - geen recreatieplas heeft, vindt Cynthia Suurendonk. Ze is een online petitie begonnen. In twee dagen tijd hebben zich al meer dan duizend mensen achter het initiatief geschaard.