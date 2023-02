Toerist in eigen stad: bijzondere plekjes en anekdotes bij rondleiding door Ede

‘Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen’: dit zijn de voortrek­kers van nieuwe weldoeners­club Hart voor Gelderland

,,Ik had leraren, vrienden en collega’s die me stimuleerden en inspireerden, daardoor kon ik groeien.” Topman Jean Schreurs van NXP Nederland weet als geen ander hoe belangrijk het is om kansen te krijgen. Dat is naar eigen zeggen zijn drijfveer om het voortouw te nemen voor Stichting Coöperatiekring Hart voor Gelderland. Een nieuw initiatief om de kansenongelijkheid in Gelderland te verminderen.