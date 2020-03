Toetsenbordactivist Jeroen Siebelink: ‘Ik wil een keer voelen hoe het is een dier te bevrijden’

Siebelink stelt voor het interview te doen bij een nieuw vegan tentje op het Stationsplein in Utrecht. Het is er zo onpersoonlijk dat hij met liefde zijn cappuccino met havermelk inwisselt voor een espresso op een gezelliger plek. ,,Mijn vrouw is vegetariër. Ze vroeg me of we voortaan zonder vlees konden koken. Ik was verliefd, hoefde er niet over na te denken. Ik eet sinds 1999 vegetarisch en sinds twee jaar plantaardig.” Hij kijkt wat bedremmeld naar zijn leren schoenen. ,,Dat is nog wel een ding, daar schaam ik me een beetje voor.”