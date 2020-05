Toon R. zat ‘zo'n anderhalve week’ op vakantiepark Ede voor hij werd opgepakt

Scooterrij­der ernstig gewond bij val in Ede

16 mei EDE - Een scooterrijder is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een val op het fietspad langs de Laan van de verenigde Naties in Ede. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis gebracht.