Topartiest Rolf Sanchez: ‘Ik krijg zelfs naaktfoto's toegestuurd van vrouwen’

Veenenda­ler beschoten in Ede: ‘Vermoede­lijk met luchtdruk­pi­stool’

21 september EDE - Een Veenendaler is woensdagmiddag beschoten met vermoedelijk een luchtdrukpistool terwijl hij in zijn taxibusje op de Luynhorst in Ede reed. De politie is een onderzoek gestart naar het incident en is op zoek naar de dader(s).