Topkarter Rick zal nooit in de F1 rijden: ‘Voor een simpele rijtjeshuisbewoner niet te doen’

Na het succes van Verstappen droomt menig kartend jongetje van een toekomst in de Formule 1. Rick den Hartog was met hoge klasseringen in het NK Karten goed op weg.



Hij baalt van het elitewereldje van de autosport. ‘Voor een simpele rijtjeshuisbewoner niet te doen’, zegt hij.



Sindsdien heeft de Edenaar een missie: karten toegankelijker maken voor de gewone mensen. De Edenaar lanceert ook website met tips en trucs voor de beginnende karter.



Vertel, wat is er gebeurd? Op je website schrijf je nog dat je autocoureur wilt worden.

Die ambitie heb ik wel gehad. Maar vorig jaar ging bij mij de knop om. Die droom om de Formule 1 te halen, dat is onhaalbaar.



Dan moet je een rijke (schoon)vader hebben. In 2018 heb ik door een aantal leuke sponsors met een eigen kart kunnen rijden. Maar toen werd mijn kart in de eerste oefenwedstrijd nota bene door een rijkeluisjongen kapotgereden.



Ik moest een nieuw frame kopen en had er maar één extra ingecalculeerd voor het hele seizoen. Daardoor reed ik de rest van het seizoen met de angst van als ik deze kapot rijd, heb ik wel een probleem.