Tot 10 uur geen treinen naar Ede door ongeluk op spoor

Ruim 5,8 miljoen mensen zien hoe vier jonge eendjes in nood met een dienblad uit de Jansbeek worden geschept

Vier jonge eendjes spartelen wanhopig in de Jansbeek voor de Eusebiuskerk in Arnhem. Een tweet laat zien hoe de eendjes met een dienblad uit het water worden geschept. Het filmpje is inmiddels miljoenen keren bekeken.