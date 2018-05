Tot vijftien jaar geëist om moordpoging jonge vrouw

De moeder van het slachtoffer werd ook geraakt in haar hand tijdens de schietpartij. Gisteren verschenen vier verdachten bij de Haagse rechtbank die volgens het OM de wraakactie voor de ex-verloofde uitgevoerd zouden hebben. Volgens de officier van justitie waren beide schoten gelost door de Poolse verdachte Andrzej C. (41). Ze eiste tegen hem vijftien jaar cel. Hij zou door de Hagenaren Hasan K. en Ali D. (beiden 39) en Mustafa B. (40) uit Ede benaderd zijn. Tijdens een gesprek in een Haagse shishalounge zou de wraakactie met de Poolse verdachte voorbereid zijn. De drie andere verdachten zouden tijdens het nachtelijke schietincident ook in de buurt van de Rozenburgstraat zijn geweest. Het OM eiste tegen Hasan K. een celstraf van veertien jaar omdat hij ook nog meegedaan zou hebben aan een beroving van een winkel. Ali D. en Mustafa B. zouden volgens de officier van justitie een celstraf van twaalf jaar moeten krijgen voor de schietpartij in de Rozenburgstraat.

'Laf'

,,Het is een laffe daad, die midden op straat werd uitgevoerd, met veel voorbijgangers”, zei de officier vandaag op de zitting over het incident. ,,Het gemak waarmee de verdachten te werk zijn gegaan is verbijsterend. Het was ze alleen om het geld te doen.”



De Poolse verdachte ontkende ook maar iets met de schietpartij te maken te hebben. ,,Ik ben naar Nederland gekomen om eerlijk werk te doen”, zei hij tijdens de zitting. De politie vond op de trekker van het gebruikte vuurwapen, dat op een bouwterrein in de Schilderswijk werd teruggevonden, echter zijn DNA.



Hasan K. erkende dat hij was benaderd voor de wraakactie tegen de 24-jarige Haagse vrouw, maar hij zou de opdracht geweigerd hebben. K. ontkende de winkelberoving.



Ali D. legde eerder bij de politie verklaringen af over het schietincident, maar ontkende dat het de bedoeling was de vrouw te vermoorden. Ze moest alleen maar bang gemaakt worden, door haar in het been te schieten. Volgens de officier van justitie was er wel degelijk sprake van een moordpoging, want de verwondingen in het been van het slachtoffer hadden dodelijk kunnen zijn.



De rechtbank doet op 5 juni uitspraak.