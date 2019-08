Transportbedrijf moet boeten voor ongeluk met scholiere bij uitladen schoolboeken in Ede

De inspecteur van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ongeval onderzocht en geconcludeerd dat de werkgever van de chauffeur geen veilige werkwijze heeft gehanteerd. Het transportbedrijf had bezwaar aangetekend tegen de boete van 21.600 euro.



Hoe goed je de zaken ook voor elkaar hebt: een ongeluk kan gebeuren, was de stelling. Het meisje is op het laatste moment achter de laadklep langsgelopen, wat door de chauffeur niet gezien was.



Het slachtoffer heeft verklaard dat een van de wielen van de container niet tegen het stootblok stond. De hevig geëmotioneerde chauffeur heeft na het ongeluk verklaard dat de laadklep door het gewicht van de boeken wellicht iets is doorgebogen, waardoor het heeft kunnen gebeuren. ‘We doen er echt alles aan om zoiets te voorkomen’, stelt een medewerker van het bedrijf.



Maar de rechter gaf het bedrijf ongelijk. Het bedrijf had weliswaar in de zogenoemde Risico-inventarisatie & evaluatie vastgelegd dat ‘risicovolle situaties voor omstanders [moet] worden voorkomen.’